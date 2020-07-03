Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi
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Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi

Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi
03.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:34

Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Abdulvahabi Gazi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Metehan Özdemir, seyir halindeki otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Bu gün mahallede yaşayan kadınlar, cadde üzerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek için caddeyi trafiğe kapatmak istedi. Cadde üzerinde aracıyla ilerleyen birkaç sürücü ise kadınlara müdahale etmek isteyince mahalleli ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayı sakinleştirdi. Cadde üzerinde yaşanan trafik kazalarına isyan eden yaralı gencin babası Mehmet Özdemir ise gözyaşına boğuldu.

"Benim oğlumu kim kurtaracak"

Geçtiğimiz akşam trafik kazasında oğlu yaralanan acılı baba Mehmet Özdemir, "Bizim bu yol için 15 yıldır dilekçe veriyoruz, dilekçe kabarıyor. Valiliğe gidelim diyoruz, muhtar ben yaptıracağım diyor. Günlük bir adam ölüyor burada, dünde balkona çarptı işte. Eğer oğlum kaldırıp kendini taksinin önünden atmasaydı o çocuk burada ölecekti, yola barikat kurulmasını istiyoruz. Burada 100'le, 130'la gidiyorlar. Duvarın hali belli değil mi, yavaş giden araba böylemi olur? Buranın hali belli değil mi? Bunların hiçbirinin sorumluluğunu kimse üstüne almıyor. Şimdi benim oğlumu kim kurtaracaksa gelip kurtaracak. Benim oğlumu kurtaracak. Sabah 4'de geldim ben. Çocuğum kanlar içinde. Çocuğum kanının cevabını verecek olan kimdir? Belediyedir, Valiliktir. Gelsin herkes işine baksın. Günlük burada bir adam ölüyor, yazık günah. Ayakkabısının birisi var, birisi yok. Buraya çözüm istiyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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