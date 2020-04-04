Başka Erdem'den "Suyu tasarruflu kullanalım" uyarısı
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Turgay Erdem, Koronavirüs, Yerel

Başka Erdem'den "Suyu tasarruflu kullanalım" uyarısı

Başka Erdem'den "Suyu tasarruflu kullanalım" uyarısı Dünyada hızla yayılan Koronavirüs salgınının etkisiyle kişisel temizliğe yönelik su tüketiminin yükseldiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu durumda bile alınacak basit ama etkili tedbirlerle suyu tasarruflu...

04.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:06
Başka Erdem'den 'Suyu tasarruflu kullanalım' uyarısı

Başka Erdem'den "Suyu tasarruflu kullanalım" uyarısı

BURSA - Dünyada hızla yayılan Koronavirüs salgınının etkisiyle kişisel temizliğe yönelik su tüketiminin yükseldiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu durumda bile alınacak basit ama etkili tedbirlerle suyu tasarruflu kullanmak mümkün" diyerek herkese su tüketiminde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ederken, bu süreçte su tüketiminin daha da artması, suyun hayatımızdaki önemini de gündeme taşıdı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu süreçte suyun dikkatli kullanılması konusunda yetkililer uyarıda bulunuyor. Bu konuda bir uyarıda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den geldi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirliliğin sınırlı su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırdığına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, suyun, dünyayı saran salgın nedeniyle daha önce hiç olmadığı kadar değerli hale geldiğini söyledi. Başkan Erdem, herkesin su tasarrufu konusunda her zamankinden daha fazla dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Suyu tasarruflu kullanmazsak ileride temiz su bulamayacağımıza dikkat çeken Başkan Erdem, "Elbette salgınla mücadelede suyu çok daha fazla kullanmak kaçınılmaz. Ancak ellerimizi sık sık yıkadığımız bu dönemde evde basit önlemlerle su tasarrufunu sağlamamız mümkün. Elimizi çok sık yıkamamız gereken bu günlerde, en az 20 saniye süren sabunlama esnasında suyu akar vaziyette bırakmak yerine, sabunlama sırasında çeşmeyi kapatarak suyun boşa akmasının önüne geçebiliriz. 20 saniye el yıkamak için harcanan su 2 litre. O nedenle sadece durulama sırasında suyu açarak bile önemli bir tasarruf sağlayabiliriz. Yine diş fırçalarken ve yüz yıkarken de aynı hassasiyetle hareket etmemiz, önemli miktarda suyumuzun boşa akmasının önüne geçecektir. Halkımız unutmamalı ki yaşamın devam etmesi su sayesinde mümkün olur, su herkese lazım, bir damla suyumuzu bile boşa harcama lüksümüz yok." diye konuştu.

Başka Erdem'den 'Suyu tasarruflu kullanalım' uyarısı

Kaynak: İHA

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Başka Erdem'den "Suyu tasarruflu kullanalım" uyarısı
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