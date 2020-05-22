Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız"
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Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı evlerimizde geçireceğiz.

Başka Böcek:
22.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:12

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı evlerimizde geçireceğiz. Sizler ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirin diye Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başında, sizlerin hizmetinde olacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek mesajında, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en üst seviyede yaşadığımız bir Ramazan ayını geride bırakırken, bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye gibi Antalya'da da geçen yıllardan farklı bir Ramazan ayı yaşadık. Geleneksel Ramazan Şenliğimizi düzenleyemesek, kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak, yan yana olamasak da el ele, gönül gönle vererek Ramazan ayının maneviyatını doyasıya yaşadık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüs salgını nedeniyle başta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları olmak üzere çok yoğun bir mesai harcarken, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yaşanan bu üzücü tabloya rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik. Biz birlikte güçlüyüz diyerek, oluşturduğumuz Antalya Dayanışma Platformu aracılığıyla hemşehrilerimizin de katkılarıyla on binlerce gıda paketimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Korona salgınının şehrimizde de etkili olması ile başlayan yardım ve desteklerimiz Ramazan ayında en üst seviyeye çıkarken, bundan sonraki süreçte de devam edecek" ifadelerinde bulundu.

"Şehit ailelerimiz salgın önlemleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret edebilecek"

"Manevi değerlerimize sahip çıkmanın huzurunu yaşarken Ramazan ayı içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da salgın önlemleri çerçevesinde elimizden geldiğince en coşkulu şekilde kutlamayı ihmal etmedik" diyen Böcek, "Şimdi de Ramazan Bayramını kutlayacağız. Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı evlerimizde geçireceğiz. Sizler ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirin diye Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başında, sizlerin hizmetinde olacağız. Zabıta, İtfaiye, ASAT ve Çevre Sağlığı ekiplerimiz bu süreçte görev başında olacak. Sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 17 hat seferde olacak. Çevre sağlığı ekiplerimiz hemşerilerimin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hem vektörel mücadelede hem de temizlik alanında 2 bin 300 personeli ile hizmette olacak. Her bayram en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarımızda maalesef bu Ramazan Bayramı ve arifesinde ziyaret yapamayacağız. Mezarlıklarımızı, sadece şehit ailelerine açıyoruz. Şehit ailelerimiz de salgın önlemleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret edebilecek. ASAT ve İtfaiye ekiplerimiz de olası aksaklıklar karşısında 7/24 hizmetinizde olacak. Bayramlar yardımlaşmanın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin öne çıktığı özel ve güzel günleridir. Ramazan Bayramı'nın da birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, sevgi, saygı, kardeşlik duygularımızın artmasına katkı koymasını diliyor, bayramınızı kutluyorum" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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