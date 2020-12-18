Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı
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Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı

18.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:23
Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde aracına başka bir aracın plakasını takan şüpheli drone uygulamasında yakalandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde aracına başka bir aracın plakasını takan şüpheli drone uygulamasında yakalandı.

Emniyet trafik ekipleri, çevrimli drone uygulamasında bir araçtan şüphelendi. Çevreyolu Otogar kavşağından, Ekinci istikametine seyir halinde üstünde üzerinde 06 BA plaka takılı olan kırmızı renkli Honda marka otomobili şüphelenilerek durdurdu. Ekiplerin yaptığı detaylı inceleme ve motor şase sorgulama sonucu aracın asıl plakasının 07 AFS ve hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı.

Sürücü M.D.'nin yapılan kaba üst araması sonucu 1 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Sürücü M.D. işlem yapılmak üzere Şehit Özen Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca sürücüye ve araç plakasına muayenesiz araç kullanmak, başka bir araca ait tescilli plakayı takmak ve kullanmak, abart egzoz, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak suçlarından 12 bin 591 lira para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi. - HATAY

Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı
Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı
Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı
Başka aracın plakasını kullanırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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