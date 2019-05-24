Başka Altınsoy: "AK Parti büyük bir medeniyet çizgisinin bugünkü temsilcisidir"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "AK Parti bu milletin öze dönüş hareketinin adıdır. AK Parti büyük bir medeniyet çizgisinin bugünkü temsilcisidir, milletin kökleriyle buluşmasının ve yeniden büyük Türkiye'nin inşasının tek adresidir" dedi.

AK Parti'nin, yerli ve milli bir siyasi parti olduğunu, milletin geçmişten gelen fikri mücadelesinin günümüze yansıması olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Altınsoy, milletin kaderiyle birleşmiş olan AK Parti'nin temel özelliklerine dikkat çekti. AK Parti'nin, diğer siyasi partilerde olmayan başlıca temel özelliklere sahip önemli bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Başkan Altınsoy, partiyi başarıya taşıyan özellikleri şöyle anlattı: "Bu milletin öze dönüş hareketinin adı olan AK Parti büyük bir medeniyet çizgisinin bugünkü temsilcisidir, milletin kökleriyle buluşmasının ve yeniden büyük Türkiye'nin inşasının adresidir. AK Parti sadece bir siyasi parti değil, bir büyük medeniyet hareketinin bir büyük siyaset çizgisidir. AK Parti'nin bir birinden ayrılması mümkün olmayan temel özelliği vardır. Bunlardan birisi zedelenirse AK Parti bir medeniyet hareketi olma vasfını kaybeder."

AK Parti'nin milli ve yerli bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Altınsoy, "Gayri milli siyaset odaklarının bu ülkedeki yönetim saltanatına son vermiş yerli ve milli bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareket Türkiye'nin iki asırlık büyük ve fikri mücadelesinin bugüne yansımasıdır. AK Parti, sanayide, teknolojide, kültürde ve siyasette milli olmayı temsil ve tercih eder. İkincisi AK Parti reformcu bir siyasi partidir. Üçüncü özelliği milletine güvenmesidir. Çünkü millet yanlışta ittifak etmez. Millet beşeri planda en önemli hakemdir. Dördüncü özelliğimiz, adalet ve kalkınma. Önceden insanlar bize 'köy yolumuzu yapın' derlerdi, bugün 'komşu şehirde var biz de havalimanı istiyoruz' diyor. AK Parti bir bölgenin değil tüm ülkenin partisidir. AK Parti'nin bir özelliği daha var ki diğer partilerde bu özellik yok. AK Parti dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. 15 Temmuz akşamında dünyanın birçok yerinde insanlar meydana çıkıp dua ettiler" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA