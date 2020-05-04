Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı
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Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı

Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı
04.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:39

Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik: "Başka türlü ameliyatlar planlıyoruz bu seferde kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor.

Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı

Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik: "Başka türlü ameliyatlar planlıyoruz bu seferde kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor."

SAKARYA - Ev yaralanmalarını hafife alınmaması gerektiğini belirten Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik, önlem alınmadığı süreçte daha büyük sorunların ortaya çıkacağını belirtti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüsünün yayılmamasını önlemek amacıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin dışarı çıkması yasaklanmıştı. Alınan kararlar kapsamında hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanıyor. Evlerinde bulunan vatandaşlar, ev yaralanmalarını hafife alarak doktora başvurmuyor. Yaralanmalar sonrasında doktora gidilmesi gerektiğini belirten Plastik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik, doktora gidilmediği sürece daha büyük hasarların oluşacağını belirtti.

Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik yaptığı açıklamada, "Korona salgının yaşandığı şu günlerde vaktimizin çoğunluğunu evlerimizde geçirmeye başladık. Dolayısıyla da evlerde yaralanmalar da bir artış söz konusu. Kapalı alanlarda oluşan yaralanmalar daha düşük enerjili yaralanmalar oluyor. Evde oluşan daha küçük yaralanmalar vatandaşlarımız tarafından biraz hafife alınıyor. Birde şu sıralar salgın bir hastalık olduğundan dolayı yaralanan kişiler hastaneye gitmeyi haz etmiyorlar. Elimizdeki ve yüzümüzdeki yapıların inceliğini göz önüne aldığımızda bunların gözden kaçması söz konusudur. Örneğin bir tornavida ile uğraşırken elimize batırdığımızda yada bıçağı elimize batırdığında alttan geçen çapı 2 milim olan elimizin ana sinirini kesmemiz mümkün. Ancak ciltteki kesi çok küçük olduğu için kişi bunu tahmin edemiyor. Elinin çok önemli bir yapısı kesilebileceğini düşünmüyor. Bu durumda hastaneye gitmediği zaman bu yapıların onarılması için gereken iki haftalık süreci geçirebiliyor. Bu sefer kablo gibi olan bu yapıları uç uca eklemek imkansız hale geliyor başka türlü ameliyatlar planlıyoruz bu seferde kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor. Elimizde önemli bir yapının kesildiğini nasıl anlarız diye sorulacak olursa elimizde hareket kaybı olur. Yani bükmekte yada açmakta bir sıkıntı meydana gelebilir. Bazen kesi olmadan vurma yada çarpma ile de elimizdeki bağlardan kopma olabilir. Bunların en iyi şekilde tedavi edilebilmesi için günler içerisinde bir plastik cerraha yada bir ortopedi doktoruna mutlaka görünmemiz lazım. Kritik olan onarım için altın değerinde olan iki haftalık süreyi geçirmeyelim. Bu süreyi kaçırırsak başarılı ameliyat azalıyor. El ve yüz yaralanmaları basite alınmaması lazım aksi taktirde korona salgını geçer el ve yüzde fonksiyon kaybı ile yaşamak zorunda kalabiliriz" dedi.

Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı

Kaynak: İHA

Manşet

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