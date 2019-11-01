'Basit bir saldırı değil, daha komplike olabilir'

01.11.2019 15:25

Beyaz hackerlere" yönelik 5. kez düzenlenen "bayrağı yakala" yarışmasında konuşan STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, son günlerde telekomünikasyon ve finans kuruluşlarına yönelik yapılan saldırının sadece DDos saldırısı olmadığını, daha komplike olabileceğini söyledi.