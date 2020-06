Basit ama hayat kurtarıyor Bisiklet reflektörü ya da halk tabiri ile 'kedigözü', karanlıkta bisiklet sürenler için can kurtarıcı ve hayatı bir önemi sahip.Korona salgını nedeniyle toplu taşımı kullanmamak için her zamandan daha çok bisiklet kullanmayı ihtiyaç duyulmaya başlandı.

Bisiklet reflektörü ya da halk tabiri ile 'kedigözü', karanlıkta bisiklet sürenler için can kurtarıcı ve hayatı bir önemi sahip.

Korona salgını nedeniyle toplu taşımı kullanmamak için her zamandan daha çok bisiklet kullanmayı ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ama bisiklet sürerken hayatı önemi sahip olan bazı küçük aletleri da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bisiklet sürenler için can kurtaran ve hayatı bir öneme sahip olan o küçük aletlerden birisi de bisiklet reflektörü ya da halk tabiri ile bisiklet kedigözü olarak biliniyor. Karanlıkta bisiklet sürenler için can kurtarıcı ve hayatı öneme sahip olan bu aletin fiyatı çok ucuz, ama önemi fiyatından kat kat fazla.

Eskişehir'de 50 senelik bisiklet tamircisi olan Aydın Yıkılmazoğlu, reflektör kullanmanın önemine işaret ederek bu küçük, basit ve ucuz aparatın hayat kurtarabileceğini anlattı. Yıkılmazoğlu, "Kedigözü dediğimiz bisiklet reflektörü, akşam karanlığında ya da gece bisiklet sürenlerin can kurtarıcı bir öneme sahiptir. Reflektörün önemi; karanlıkta araba ya motosiklet farları önünde bisikletin belirgin hala gelmesidir. Bisiklet bir sokaktan çıkarken ya da karanlıkta yol kenarında giderken kedigözü olmazsa bisiklet bazen beli olmuyor ve kaza ihtimali yüksektir. O yüzden diyoruz ki bisiklet reflektörü küçük ve ucuz bir şey ama aynı zamanda çok hayatı bir önemi sahip bir alettir."

Niçin bisikletin önünde beyaz, arka kısmına kırmızı refletör takılıyor?

Reflektörün sadece bisikletin önünde ve arkasında değil, aynı zamanda bisikletin pedalında ve tekerlerinde de olması gerektiğini vurgulayan Yıkılmazoğlu, "Bisikletin önünde genelde beyaz reflektör oluyor ve arka kısmında kırmızı oluyor. Niye? Çünkü reflektör beyaz parlarsa bisikletin sana doğru geldiği anlaşılıyor, kırmızı parladığı zaman bisikletin geçtiğini gösterir. Sadece bisikletin ön ve arkası değil aynı zamanda bisikletin pedallarında ve jant tekerlerinde de reflektörün olması gerekir. Karanlıkta bisiklet bir sokaktan çıkarken araba faresinin önünde gözükmesi için yan tarafında yani pedal ve tekerlerin tellerinde da reflektör olması gerekiyor" dedi.

Önemine göre fiyatı çok ucuz

Reflektörün fiyatı onun önemine göre çok ucuz olduğunu söyleyen Aydın Yıkılmazoğlu, "Şimdi, kalitesine göre değişiyor. 6-7 liradan başlıyor 60-70 liraya kadar reflektör var. Profesyonel bisikletçiler daha kalitelisini alırlar. Çünkü onlar uzun yollara giderler ve onlar için oldukça önemli bir şeydir bu. Normalde kedigözü fiyatın 5 liradan başlıyor eğer pilli ise 10 liradan başlar. Bisiklet tekerlerinin tellerinde takılan kedigözü fiyatı daha da ucuz; onun fiyatı 3 liradan başlıyor. Kedigözü fiyatları onun hayatı önemine göre çok ucuzdur. Biz müşterilerimiz her zaman tavsiye ederiz. Bütün vatandaşları da tavsiyem, karanlıkta bisiklet kullanıyorlarsa mutlaka reflektör takmaları gerekir. böyle hayatı şeylerin hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA