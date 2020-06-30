Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz ruhu için yarışacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz ruhu için yarışacak

Başiskele Belediyesi, devletin bütünlüğüne karşı yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenliyor.

Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz ruhu için yarışacak
30.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:49

Başiskele Belediyesi, devletin bütünlüğüne karşı yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenliyor.

Milli iradeye, demokrasiye ve milli değerlere bağlılık konusunda farkındalık oluşturmak, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının gösterdiği destansı kahramanlığı yaşatmak amacıyla Başiskele Belediyesi ve Başisele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlenecek. Başiskele'de ikamet eden resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler arasında yapılacak yarışmaya, ilkokul öğrencileri resim dalında, ortaokul öğrencileri şiir dalında ve orta öğretim öğrencileri kompozisyon dalında katılım gösterebilecek.

Yarışmaya katılan öğrencilerin ürettikleri eserleri 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başiskele Belediyesine iletmesi gerekecek. Öğrencilerin eserlerini, belediyenin resmi internet adresi bünyesinde açılan yarışma sekmesinden belirtilen bilgileri yazarak şartnamade belirtilen adresi e-posta göndermeleri gerekiyor.

Her öğrencinin yarışmaya en fazla bir eserle katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yarışması'nda resim, şiir, kompozisyon dallarının her birinde 1.'ye bisiklet, 2.'ye bluetooth kulaklık, 3.'ye akıllı saat ve belediyeden sürpriz hediyeler verilecek. Ödüller 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programla sahiplerine verilecek.. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı Haber
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı Haber
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler Haber
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok Haber
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti Haber
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Adnan Menderes Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz ruhu için yarışacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:21:39. #1.14#
title