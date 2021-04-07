Başiskele'ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu
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Başiskele'ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu

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Başiskele'ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu

Başiskele Belediyesi, ilçeye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, ilçeye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırıyor.

Vatandaşların talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, İSU şubesinden başlayarak Döngel Vadisi Millet Bahçesi ve Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'na uzanan Yürüyüş Caddesi boyunca yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar ile yayaların ve bisiklet sürücülerinin daha güvenli, konforlu ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlanmak, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek, vatandaşların yürüyüş ve koşu gibi sportif aktivitelerini daha güvenli yapabilmeleri hedefleniyor.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında bilgi altı. Toplamda 650 metre uzunluğunda olacak olan yürüyüş ve bisiklet yolu projesinde perde duvar çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında 1,5 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde ise yürüyüş yolu yapılacak.

Belediye ekipleri ayrıca açılışına sayılı günler kalan Karadenizliler Merkez Camiinin çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını bitirme aşamasına geldi. Yaklaşık 3 bin metrekarelik cami avlusunun kilitli parke taşı çalışmasına devam eden ekipler, caminin çevre duvarlarını ve peyzaj çalışmalarını ise tamamladı. - KOCAELİ

Başiskele'ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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