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Başiskele'ye bir prestij cadde daha

Bültenler - Güncel
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Başiskele'ye bir prestij cadde daha

Büyükşehir, Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi'ni üst yapı, dekoratif aydınlatmalar ve baskı beton kaldırım ile yepyeni bir çehreye kavuşturacak

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Prestij cadde projeleriyle ilçelere değer katmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesini baştan aşağı yenileyerek, Selahattin Eyyübi Caddesinde olduğu gibi prestij cadde haline getiriyor. 750 metre uzunluktaki Millet Caddesinde baskı beton kaldırım imalatları devam ederken, elektrik hatlarının yer altına alınması sonrası dekoratif aydınlatmalarla cadde yepyeni bir çehreye kavuşacak.

ASFALTLAMA DA YAPILACAK

Başiskele Millet Caddesi'nin her iki tarafında da baskı beton imalatları yapılıyor. Elektrik hatlarının yer altına alındığı cadde dekoratif aydınlatmaların dikilmesiyle güzel bir görüntüye kavuşacak. Caddede elektrik hatlarının yer altına alınması sonrası asfaltlama çalışması yapılarak, baştan aşağı yenilenmiş olacak. Yaya ve araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu Millet Caddesinin vatandaşların otopark sıkıntısı çekmeden alışverişini yapabildiği aydınlık ve ferah bir hale getirilmesi için çalışma yapılıyor.

Bültenler - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Güncel, Haberler

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