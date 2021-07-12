Başiskele sahili Kafkas dans gösterileriyle coştu

Başiskele Belediyesi, 2021 yılı yaz etkinlikleri kapsamında bu hafta sonu Kafkas Dans Gösterileri ve Kültür Gecesi ile vatandaşları coşturdu.

Başiskele Belediyesi, 2021 yılı yaz etkinlikleri kapsamında bu hafta sonu Kafkas Dans Gösterileri ve Kültür Gecesi ile vatandaşları coşturdu.

Başiskele sahilinde kurulan sahnede sergilenen Kafkas dansları gösterisi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Kafkas kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacı ile düzenlenen gece vatandaşlara coşku yaşattı. Gösteri, katılamayan vatandaşlar için Youtube kanalından canlı olarak yayınladı.

"İlçemiz kültür mozaiği"

Etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Her geçen gün gelişen Başiskele'miz, Kocaeli'nin nüfus artış hızı en fazla olan ilçesi. Farklı kültürleri ve değerlere ev sahipliği yaparak adeta bir kültür mozaiği haline gelen ilçemizde herkese ve her kesime hitap edecek etkinlerimizi bu yaz da sürdürüyoruz. Bu gece muhteşem bir sahne gösterisiyle Kafkas şarkıları ve dansları vatandaşlarımızın büyük beğenisini topladı. Hemşehrilerimizin de bu etkinliklere büyük katılım göstermesi ve gönüllerince eğlenmesi bizleri mutlu ediyor. Başta geceye katılım gösteren komşularıma ve emeği herkese can-ı gönülden teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı