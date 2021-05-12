Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor
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Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor

Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi, tam kapanmayı fırsata çevirerek yollarda çalışma yapıyor.

Başiskele Belediyesi, tam kapanmayı fırsata çevirerek yollarda çalışma yapıyor.

Başiskele Belediyesi, bir taraftan sokak ve caddelerde kilitli parke taşı döşeme, sıcak asfalt çalışması yaparken, bir yandan da bozuk yolların yenileme ve bakım işlemlerini hızlandırdı. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının etkisini göstermesi ve Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı fırsat bilip Atakent Mahallesi Dilruba, Iraz ve Destina Sokak ile Aydınkent Mahallesi Serbest Sokak'ın yolunu kilitli parke taşlarıyla kapladılar.

40 ton asfalt ile yollara onarım

Başiskele genelinde çeşitli nedenlerle bozulan ve hasar gören yollar belediye ekiplerince onarıldı. Ekipler, yaklaşık 40 ton sıcak asfalt sererek yollarda oluşan bozulmaları giderdi.

"Güvenle seyahat edebilmeleri için çalışıyoruz"

Çalışmaları takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenle seyahat edebilmeleri için durmaksızın çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinde tüm birimlerimizle halkımıza hizmet ederken, özellikle trafik yoğunluğunun azaldığı bugünlerde yol yapım ve onarım çalışmalarına hız verdik. Yeni imara açılan yollarımızı kilitli parke taşlarıyla kaplıyoruz. Yol bakım ve onarım çalışmalarımız da titizlikle yapılıyor. Tahrip olmuş bütün sokak ve caddelerimizi programlarımız dahilinde yenileyeceğiz. Daha güzel bir Başiskele için var gücümüzle hep birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz'" dedi. - KOCAELİ

Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor
Başiskele'nin yollarında çalışma sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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