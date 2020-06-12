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Başiskele'nin kadınları BAŞKEM ile kazanıyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilçe sınırlarındaki bir AVM'de hizmete açılan Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) meyvelerini vermeye başladı.

Başiskele'nin kadınları BAŞKEM ile kazanıyor
12.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:07

Başiskele Belediyesi tarafından ilçe sınırlarındaki bir AVM'de hizmete açılan Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) meyvelerini vermeye başladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan ve ilçedeki kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 8 Mart 2020'de hizmete açılan BAŞKEM'de, satışı gerçekleştirilen ürünlerin ücretleri kadınlara teslim edildi. BAŞKEM üyeleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uyarak Başkan Özlü ile bir araya geldi. Evlerinde boş zamanlarını verimli kullanarak aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar, satılan ürünlerin ücretlerini Başkan Özlü'nün elinden teslim aldılar. Alın terlerinin hakkını almanın mutluluğunu yaşayan kadınlar Başkan Özlü'ye ve ekibine çok teşekkür ettiler.

Birliktelikte konuşan Başkan Özlü, "Bizler ilçemizde kadını ve gençliği hayatın merkezinde, olması gereken yerde değerlendireceğimizi ve her türlü emeğin karşılığını görmesi için gece gündüz çalışacağımızın taahhüdünü vermiştik. Kocaeli'de bir ilki gerçekleştirerek açtığımız mağazamızla kadınlarımızın emeklerini taçlandırdık. Burada aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Başiskeleli kadınlarımız ve Başiskelemiz kazanıyor" dedi.

BAŞKEM'i yoğun bir katılımla hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Özlü, "Açılıştan sonra mağazaya yoğun bir ilgi olduğunu görüyorduk. Lakin açılıştan yaklaşık iki hafta sonra korona virüs tedbirleri kapsamında AVM'ler kapanınca satışlarımız aksadı. Geçen hafta yeniden hizmete açtığımız mağazamız tekrar Başiskeleli kadınlarımıza kazandırmaya başladı. Kocaeli'nde bir ilke imza attığımız bu projemize gıptayla bakılıyor. Başiskele Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hanım kardeşlerimiz ile hangi yola çıktıysak sonu hep mutlu ve başarılı oldu. Çünkü kadın girdiği her yeri güzelleştiriyor" diye konuştu.

Başiskele Belediyesi, Başiskele Halk Eğitim Merkezi ve Symbol AVM iş birliğiyle "Sosyal Sorumluluk" projesi olarak faaliyetine devam eden BAŞKEM'de satış temsilcisi olarak belediye personelleri görev alıyor. "Başiskele Kadın El Emeği Mağazası" isminin verildiği mağazada ilçede yaşayan özellikle ev hanımlarının ürettiği aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, işlemeler, hediyeler satılırken ürün yelpazesi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Başiskeleli kadınlar, ürünlerinin BAŞKEM'de satılması için belediyeye başvuruda bulunması gerekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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