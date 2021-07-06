Başiskele'nin genç yetenekleri sahnede
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Başiskele'nin genç yetenekleri sahnede

Başiskele'nin genç yetenekleri sahnede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da genç yeteneklere Başiskele Sahili'nde sahne kurarak, müzikseverleri bir araya getiriyor.

Başiskele Belediyesi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da genç yeteneklere Başiskele Sahili'nde sahne kurarak, müzikseverleri bir araya getiriyor.

Başiskele Belediyesi'nin, "Bu Yaz Sahile Gel" sloganıyla Başiskele Sahili'nde başlattığı kültür-sanat etkinliklerinde, "Genç Yetenekler Sahne Sizin" projesi de yer alıyor. Sahilde kurulan sahnede yetenekli gençler, canlı müzik performanslarıyla müzikseverlerle bir araya geliyor. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte Fidan Kaya, Mustafa İzzet Kaçanlar, Hakan Ateş, Samet Yücel ve Kaan Turan sahne aldı. Genç müzisyenler sahnede söyledikleri şarkılar ve çaldıkları enstrümanlarla sahildeki müzikseverlere güzel bir yaz akşamı yaşattılar.

Etkinlik, yaz boyunca her pazartesi ve çarşamba günleri devam edecek. Birbirinden yetenekli gencin sahne alacağı etkinlik saat 21.00'da başlayacak. - KOCAELİ

Başiskele'nin genç yetenekleri sahnede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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