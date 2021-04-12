Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı

Başiskele ilçesinde Selçuklu Mimarisi örnek alınarak inşa edilen Karadenizliler Merkez Cami, dualarla ibadete açıldı.

Başiskele ilçesinde Selçuklu Mimarisi örnek alınarak inşa edilen Karadenizliler Merkez Cami, dualarla ibadete açıldı.

Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokakta inşa edilen cami, 9 Nisan Cuma günü il ve ilçe protokolünün, hayırsever mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen programla hizmete açıldı. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen, Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Karadenizliler Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Selahattin Gökçen ve yönetimi, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

"Gönüllerimizin imarına vesile olacaktır"

Caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen yaptığı konuşmada, "Tevbe Süresi'nin 18. Ayeti bizim için camilerin ne manaya geldiğini, ne olması gerektiğini bize en güzel şekilde ifade ediyor. Biz Müslümanlar bu şuurla beraber, bulundukları mekanların imarının gönül imarından geçtiğini bilerek ve düşünerek mescitlerini ve camilerini inşa ediyorlar. Dolayısıyla bu mahallemizde imar edilen bu camimiz inşallah gönüllerimizin imarına ve hayatımızın imarına vesile olacaktır" dedi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu şehrin bir evladı olarak bu güzel eserde bizim de bir tuğlamızın, bir hizmetimizin olmasını sağlayarak bu şerefe nail olmamıza vesile olan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Allah'ın mabedlerini ancak Allah'a inananlar yapar"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise ilçe belediyelerine her türlü desteği sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Siz de biliyorsunuz ki Allah'ın mabedlerini ancak Allah'a inananlar yapar. Burada bir kez daha müşahede ediyoruz ki mahallelimizin ve hayırseverlerimizin bu caminin yapılmasındaki katkıları çok büyük, belki de en kıymetli olanı bu. Böyle güzel bir mabedi mahallemize, ilçemize, şehrimize kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun, hayrınızı kabul eylesin inşallah"

Pandemi dolayısıyla açılış konuşmalarının kısa tutulduğu törende Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol'un yaptığı duaların ardından açılış kurdelesi çocuklarla birlikte kesildi ve Karadenizliler Merkez Cami ibadete açılarak cemaatine kavuştu.

Toplamda 3300 metrekare alan üzerine Selçuklu Mimarisi örnek alınarak inşa edilen cami, 1500 kişilik kapasiteyle Başiskele'nin en büyük camilerinden biri olarak ibadete açık kalacak. - KOCAELİ

Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı
Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı
Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Burcu Biricik Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:29:30. #1.14#
title