Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor

Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahil parkında yaptığı kaykay pistinin rampalarını kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahil parkında yaptığı kaykay pistinin rampalarını kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Sahil Parkı'na yapılan kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park'ta yer alan kaykay pistinde yenileme çalışmaları yapmıştı. Gençlerin büyük beğenisini toplayan kaykay pistinin bir diğeri de Başiskele ilçesinde yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma kapsamında skate park alanında rampaların montaj çalışmaları tamamlandı. Alanın saha betonu da ekipler tarafından atıldı. Alanda akrilik zemin boyası yapılacak. Ayrıca kurulan rampaların arka yüzeylerinin grafiti işleri yapılacak. - KOCAELİ

Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor
Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Tuğrul Tülek Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:25:30. #1.16#

title