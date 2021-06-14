Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor
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Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor

Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahil parkında yaptığı kaykay pistinin rampalarını kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Başiskele Sahil Parkı'na yapılan kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor. Gençlerin keyifli vakit geçirmesi için rampaların kurulumu tamamlandı.

RAMPALAR KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park'ta yer alan kaykay pistinde yenileme çalışmaları yapmıştı. Gençlerin büyük beğenisini toplayan kaykay pistinin (Skate park) bir eşi de Başiskele ilçesinde yapılıyor. Başiskele Sahili helikopter pistine yapılan kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor.

ZEMİN BOYASI YAPILACAK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma kapsamında skate park alanında modüllerin (rampaların) montaj çalışmaları tamamlandı. Alanın saha betonu da ekipler tarafından atıldı. Alanda arkrilik zemin boyası yapılacak. Ayrıca kurulan rampaların arka yüzeylerinin grafiti işleri yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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