Başiskele ilçesinde altyapı projesi başladı
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Başiskele ilçesinde altyapı projesi başladı

Başiskele ilçesinde altyapı projesi başladı
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Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Başiskele ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Başiskele ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde başlanılan içmesuyu ve yağmursuyu çalışmaları yaklaşık bir yıl sürecek.

8 MAHALLEDE ÇALIŞMA

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile birlikte abonelerine sağlıklı altyapı ve kaliteli hizmet anlayışla yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin cazibe merkezi ilçelerinden Başiskele'de altyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Başiskele ilçesinin her geçen gün hızla büyüyen ve bununla birlikte artan nüfusunu göz önüne alan İSU, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ihalesi yaptığı proje kapsamında 8 mahallede altyapı hatlarını baştan sona yenileyecek.

36,5 KİLOMETRE YENİ HAT

Başiskele'de Aydınkent, Sahil, Barbaros, Körfez, Servetiye, Karşı,Yuvacık Yakacık, Kazandere ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan altyapı çalışmalarında 32.5 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı, 2,6 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı 1.2 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 36,3 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı yapılacak.

YENİKÖY MAHALLESİNDE ÇALIŞMALAR

Belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde boru döşeme imalatlarına başlandı. Yapılacak olan çalışmalar kapsamında Yeniköy mahallesinde 6 bin 35 metre uzunluğunda içmesuyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy Kolej,Cevizlik Caddelerinde ve İnan ile Begüm Sokaklarındaki yüzey sularını toplamak ve dereye bağlantısı sağlamak için 1200 mm çapında betonarme borular kullanılarak toplam 1,2 km uzunluğundaki yağmursuyu hattı inşa ediliyor.Proje kapsamında kullanılacak düktil font borular İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bozulan yolların üstyapı çalışmaları da İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

11,5 MİLYON TL'YE MAL OLACAK

Başiskele ilçesine hayat katacak ve problemlerin uzun süre çözecek olan altyapı hatlarının yenilenmesi, kullanılacak borular ve üstyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte proje, toplam 11,5 milyon TL'ye mal olacak. Çalışmaların, 2022 yılının Haziran ayında tamamlanması planlanıyor

Kaynak: Bültenler

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