Başiskele'den sel bölgesine 6 tır yardım gönderildi

Başiskele'de kurumların işbirliği ile hazırlanan 6 yardım tırı, sel felaketinden etkilenen Batı Karadeniz Bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Başiskele'de kurumların işbirliği ile hazırlanan 6 yardım tırı, sel felaketinden etkilenen Batı Karadeniz Bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi, AFAD ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen ayni yardım kampanyası ile sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlardan tarafından Batı Karadeniz Bölgesi için yardımlar toplandı. Başiskele Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen programa, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, belediye meclis üyeleri, AFAD Kocaeli Şubesi ve Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi yetkilileri katıldı.

Devletin tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalıştığını vurgulayan Yasin Özlü, "Devletimiz her anlamda orada. Herkes orada gayret gösteriyor. İhtiyaç olan malzemeler çerçevesinde bölgemizdeki hayırseverlerin de katkılarıyla kaymakamlığımız ile iş birliği kurarak bir çalışma başlattık. İçinde gıda kolisi, temizlik malzemesi, içe suyu gibi insani yardım malzemesinden oluşan 6 tırımızı Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimize gönderiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 6 yardım tırı, dualarla uğurlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı