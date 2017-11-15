Başiskele'deki Semt Pazarları Hizmete Açıldı

Başiskele ilçesinde, Kullar Yakacık ve Yeniköy Merkez mahallelerinde, halkın daha modern ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi için inşa edilen kapalı semt pazarları hizmete girdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, pazar yerlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, görüntü ve ses kirliliği sorunlarının giderilmesi amacıyla yapımına başlanan semt pazarlarının, hizmete açıldığı kaydedildi.



Yeniköy Merkez Mahallesi'ndeki semt pazarında 49 pazarcı esnafın bulunduğu pazar, salı günleri, Kullar Yakacık Mahalesi'nde 43 pazarcı esnafının bulunduğu pazarın ise pazar günleri hizmet vereceği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, vatandaşların modern bir mekanda rahat alışveriş yapabilmeleri, yazın sıcaktan, kışın ise yağışlı havalardan etkilenmemeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, Başiskele'deki çalışmalarının devam edeceğini aktardı.