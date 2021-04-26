Başiskele'deki iki önemli caddeye konfor geliyor
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Başiskele'deki iki önemli caddeye konfor geliyor

Başiskele'deki iki önemli caddeye konfor geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinde binder asfalt serimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddeler'inde yaklaşık 2 bin 500 metrelik yolda üst yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale gelecek ve trafik yoğunluğu azalmış olacak.

BİNDER ASFALT SERİMİ YAPILDI

2 bin 500 metre uzunluğundaki Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinin üst ve altyapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, her iki cadde de 6 bin ton asfalt serimi, 2 bin 700 metre de yağmur suyu hattı gerçekleştirdi. İki caddeyi birbirine bağlayan Başiskele Yeniköy Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, Kirazlıbahçe Caddesi'nde binder asfalt serimini tamamladı.

BEYOĞLU CADDESİNDE 3 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Hürriyet Caddesi bağlantı noktasındaki 300 metrelik kısmındaki çalışmalar devam ederken 900 metre uzunluğundaki Beyoğlu Caddesi'nin 650 metrelik kısmında binder asfalt serimi tamamlandı.2 bin ton asfalt serimi yapılan caddenin kalan 300 metrelik diğer kısmında asfalta hazırlık için terasman çalışmaları yapılıyor. Asfalt serimi tamamlanan bölgelerde tretuvar kaldırım imalatına başlanacak.

Kaynak: Bültenler

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