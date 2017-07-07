Başiskele'de Yollar Yenileniyor

Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün nüfusun arttığı Başiskele'de vatandaşların istek ve önerilerine karşılık veren ekipler her gün yeni imar yolları açıyor, mevcut yollarda düzenlemeler yapıyor.



Başiskele Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.. Bu çalışmalardan birini toplu yaşam alanlarının yoğun olduğu Fatih Mahallesi Hürler Caddesi'nde yapan ekipler taş duvar, asfalt, yaya kaldırımı ve bisiklet yolu yapımları tamamlanmasının ardından caddenin yol çizgileri çizdi. Aynı şekilde bu caddeyle kesişen Galip Erenoğlu Caddesi'nde benzer çalışmaları gerçekleştiren ekipler iki caddenin kesiştiği noktada trafiğin kontrollü şekilde akması için döner kavşak yaptı. Trafik işaretlerini monte eden ekipler bu caddenin de yol çizgilerini çizerek çalışmalarını tamamladı. - KOCAELİ