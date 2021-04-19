Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
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Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında yeniden canlanan yeşil alanların bakımını ve çevre düzenlemesini yaparak, kenti yaz mevsimine hazırlıyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında yeniden canlanan yeşil alanların bakımını ve çevre düzenlemesini yaparak, kenti yaz mevsimine hazırlıyor.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki parklar, bahçeler, refüjler ve yeşil alanlarda çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler, çevre düzenlemesi ve çim biçmenin yanı sıra yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafında bulunan park ve bahçelerde, yeşil alanlarda ve mesire alanlarında çevre temizliği de gerçekleştiriyor. Bu alanlardaki plastik, poşet ve diğer çöpler, görevli personeller tarafından tek tek toplanıyor. - KOCAELİ

Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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