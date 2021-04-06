Başiskele'de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başiskele'de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başiskele'de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek

Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve düzenli bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmesi için kente yeni bir kapalı pazar yeri daha kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve düzenli bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmesi için kente yeni bir kapalı pazar yeri daha kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, mahallelerde sokak ve caddelerde kurulan semt pazarlarını, uygun ve merkezi noktalarda inşa edilecek modern kapalı semt pazarı alanlarına taşıyor. Harekete geçen belediye ekipleri, projelendirmesi tamamlanan modern kapalı semt pazarı için ilk kazmayı vurdu. Başiskele'nin nüfus olarak en kalabalık mahallerinden olan Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılacak olan kapalı pazar alanı vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını daha hijyenik şartlarda yapabilmelerini sağlayacak.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sokak ve caddelerde kurulan pazarlar artık modern kentlere yakışmıyor. Daha güzel, daha düzenli bir ortamda, bir market havasında hemşehrilerimizin ve pazarcı esnaflarımızın yağmurdan ve çamurdan fazla etkilenmeden rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekleri kentimize yakışır modern kapalı pazar yerini Başiskelemiz'e kazandırıyoruz. İnşallah tamamlandığında halkımız ve esnafımız huzurla alışverişlerini yapabilecekler. İnsan odaklı çalışmalarımız ile halkımızın gönlüne dokunan, hemşehrilerimize ve ilçemize fayda sağlayan çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Öte yadan Başiskele Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve hijyenik ortamda yapabilmeleri için ilçede bulunan cami ve mescitlerde de detaylı temizlik çalışmalarına başladı. - KOCAELİ

Başiskele'de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek
Başiskele'de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek
Başiskele'de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başiskele'de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:05:22. #1.15#
title