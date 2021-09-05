Başiskele'de yaz spor okulları sona erdi

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik açılan ücretsiz yaz spor okullarında eğitimler sona erdi.

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik açılan ücretsiz yaz spor okullarında eğitimler sona erdi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz yaz spor okulları düzenlendi. 1217 öğrencinin faydalandığı, yaklaşık 2 ay süren yaz spor okullarında yaz tatillerini spor yaparak eğlenceli, keyifli ve kaliteli vakitler harcayarak geçiren çocuklar hem yeteneklerini keşfetti, hem de sosyalleşti. Yaz spor okullarında karateden güreşe, masa tenisinden yüzmeye, basketboldan voleybola 7 farklı spor branşında eğitimler verildi. Farklı yaş gruplarında uzman spor eğitmenleri tarafından yüzme, voleybol, basketbol, masa tenisi, karate, satranç ve cimnastik branşlarında verilen eğitimlere Başiskele'de ikamet eden gençler katılım gösterdi. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapılan Başiskele Belediyesi ücretsiz yaz spor okullarında haftanın 5 günü eğitimler sürdü.

Başiskele Belediyesi'nin gençlik hizmetleri ve etkinlikleri yeni eğitim ve öğretim döneminde de devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı