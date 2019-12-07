Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi
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Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi yanan barakada hasar oluştu.

07.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:42
Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi

'nin ilçesi yanan barakada hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Sepetlipınar Mahallesi Hansa Sokak'ta bulunan Hikmet İ'ye ait boş barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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