Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başlıyor
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Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başlıyor

Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başiskele Belediyesi tarafından 4-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz Yaz Spor Okulları düzenlenecek.

Başiskele Belediyesi tarafından 4-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz Yaz Spor Okulları düzenlenecek.

Yaz Spor Okulları'nda karateden güreşe, masa tenisinden yüzmeye, basketboldan voleybola birçok spor branşı olacak. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kaymakamlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları'na son başvuru tarihi 4 Temmuz 2021 Pazar günü olarak belirlendi. Başiskele Belediyesi tarafından gençler için tasarlanan ve yayına başlayan Genc-i Ala internet sayfası https://genciala.basiskele.bel.tr/ üzerinden spor okullarına 4 - 16 yaş aralığındaki öğrenciler başvuru yapabilecek. - KOCAELİ

Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başlıyor
Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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