Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başladı

Başiskele Belediyesi, çocuklar için açtığı ücretsiz yaz spor okullarında eğitimlerine başladı.

Başiskele Belediyesi, çocuklar için açtığı ücretsiz yaz spor okullarında eğitimlerine başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından 4 - 16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları başladı. Başiskele Belediyesi, çocukların beklentilerini karşılamak, ilçede spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak amacıyla açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi oldu. Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak olan okullarda karateden güreşe, masa tenisinden yüzmeye, basketboldan voleybola birçok spor branşı olacak. İlk etapta gelen talepler doğrultusunda 6 branşta eğitimlere başlayan spor okulları, zaman ilerledikçe yeni branşlarda da eğitimlerine başlayacak. Yaz boyunca devam edecek olan ücretsiz yaz spor okullarında haftanın 5 günü eğitimler sürecek. Her bir öğrencinin 2 gün eğitim göreceği spor okullarında çocuklar hem eğlenecek, hem öğrenecek, hem de fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı