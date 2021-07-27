Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başladı

Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başiskele Belediyesi, çocuklar için açtığı ücretsiz yaz spor okullarında eğitimlerine başladı.

Başiskele Belediyesi, çocuklar için açtığı ücretsiz yaz spor okullarında eğitimlerine başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından 4 - 16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları başladı. Başiskele Belediyesi, çocukların beklentilerini karşılamak, ilçede spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak amacıyla açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi oldu. Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak olan okullarda karateden güreşe, masa tenisinden yüzmeye, basketboldan voleybola birçok spor branşı olacak. İlk etapta gelen talepler doğrultusunda 6 branşta eğitimlere başlayan spor okulları, zaman ilerledikçe yeni branşlarda da eğitimlerine başlayacak. Yaz boyunca devam edecek olan ücretsiz yaz spor okullarında haftanın 5 günü eğitimler sürecek. Her bir öğrencinin 2 gün eğitim göreceği spor okullarında çocuklar hem eğlenecek, hem öğrenecek, hem de fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak. - KOCAELİ

Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başladı
Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Can Bartu Balotelli Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başiskele'de ücretsiz yaz spor okulları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:06:05. #1.16#

title