Başiskele'de ücretsiz müzik eğitimleri başlıyor
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Başiskele'de ücretsiz müzik eğitimleri başlıyor

11.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:58
Başiskele'de ücretsiz müzik eğitimleri başlıyor

Başiskele Belediyesi'nin birbirinden farklı birçok branşta, 5 yaşından 29 yaşa kadar tüm genç ve çocuklara hitap edecek müzik eğitimleri için online başvurular başlıyor.

Başiskele Belediyesi'nin birbirinden farklı birçok branşta, 5 yaşından 29 yaşa kadar tüm genç ve çocuklara hitap edecek müzik eğitimleri için online başvurular başlıyor.

Başiskele'de çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için müzik eğitimleri başlıyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından organize edilen ücretsiz müzik eğitimlerine kayıtlar başlıyor. Altınkent Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerindeki Altınkent Gençlik Merkezi'nde verilecek olan müzik eğitimlerinde öğrencilere şan eğitimi, gitar, bağlama, piyano, çocuk ve gençlik korosu, ritim grubu gibi çeşitli müzik dallarında eğitimler verilecek. Başiskele'de ikamet eden müzik yeteneği olan çocukların ve gençlerin başvurabileceği branşlarda 3 ayrı yaş grubunda eğitimler verilecek.

Son başvuru 22 Mart

Yeni kontrollü normalleşme sürecine uygun olarak gerçekleştirilecek kurslara katılacak olan kursiyerler için son başvuru tarihi 22 Mart 2021 Pazartesi günü olarak belirlendi. Adaylar son başvuru tarihine kadar Başiskele Belediyesi'nin www.basiskele.bel.tr web sitesinden ya da basvuru.basiskele.bel.tr'den direkt başvuru formunu doldurarak kayıtlarını oluşturabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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