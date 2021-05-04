Başiskele'de tam kapanmada denetimler sıklaştırıldı
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Başiskele'de tam kapanmada denetimler sıklaştırıldı

Başiskele'de tam kapanmada denetimler sıklaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başiskele Belediyesi ekipleri, tam kapanma sürecinde kent genelindeki dükkanlarda fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sıklaştırdı.

Başiskele Belediyesi ekipleri, tam kapanma sürecinde kent genelindeki dükkanlarda fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sıklaştırdı.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yeni tip korona virüstedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ilçedeki market ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimlerde bulundular. Vatandaşların Ramazan ayında ve bayram öncesi usulsüz fiyat artışları dolayısıyla mağdur olmaması için yapılan denetimlerde, etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Vatandaşların şikayetlerini de değerlendiren ekipler, Ramazan Bayramı'na kadar ilçenin tüm marketlerinde denetimlerine devam edecek.

Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla işletmecilere bilgilendirmelerde de bulunuyor. - KOCAELİ

Başiskele'de tam kapanmada denetimler sıklaştırıldı
Başiskele'de tam kapanmada denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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