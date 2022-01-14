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Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği

Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başiskele Belediyesi, ilçede kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, ilçede kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor.

İlçe genelinde sokak hayvanlarına mama desteğini sürdüren Başiskele Belediyesi, iki gündür kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk kış günlerinde yiyecek bulma sorunu yaşayan sokak hayvanları için seferber oldu. Veterinerlik hizmetleri ekipleri, ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri ve beslenmelerine destek olmak amacıyla farklı noktalara mama dağıtımı yaptı. - KOCAELİ

Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği

Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği

Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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