Başiskele'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı
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Başiskele'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Başiskele'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi, tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ilçenin bazı noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Başiskele Belediyesi, tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ilçenin bazı noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Başiskele Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, tam kapanma sürecinde ilçenin kırsal mahalleleri ve merkezde, sokak hayvanları için besleme faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri sahipsiz sokak köpeklerine ve kedilere mama ve su desteği sağladı. Vatandaşların da büyük bir bölümünün evlerinden çıkmaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için belirli noktalara kuru mama ve su bırakıldı. - KOCAELİ

Başiskele'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı
Başiskele'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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