Başiskele'de parklar yenileniyor

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, çocukların daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için ilçedeki parkların bakım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Geleceğin hazinesi çocukların ve gençlerin arkadaşlarıyla keyifle vakit geçirdiği ve ailelerin sosyalleştiği park alanları Başiskele Belediyesi tarafından yenilenmeye devam ediyor. İlçe genelinde bulunan parklarda kullanım ömrünü dolduran ve zamanla eskiyerek hem çevre, hem de çocuklar için tehlike arz eden malzemeler yenileriyle değiştirilirken, paslanan ve boyası kalkan malzemeler boyanarak tekrar estetik görünüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda, Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez Mahallesi Namık Kemal Caddesi parkının genel bakımı yapılırken, Seymen Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde yer alan parkın eskiyen kauçuk zemini yenilenerek çocuklar için daha güvenli hale getirildi. - KOCAELİ