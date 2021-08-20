Başiskele'de park çalışması
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Başiskele'de park çalışması

Başiskele'de park çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi, vatandaşların istekleri doğrultusunda yeni park alanları oluşturuyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların istekleri doğrultusunda yeni park alanları oluşturuyor.

Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi Okur sokakta yeni park alanı yapacak. Ailelerin keyifli ve güvenli şekilde vakit geçirebileceği, 600 metrekare alan üzerine yapılması planlanan park alanında 200 metrekarelik voleybol sahası, çocuk oyun grubu ve iki adet çardak yer alacak. Yeşilyurt Mahallesi'nin yanı sıra Yakacık Mahallesi Kars sokakta bulunan park alanının yanına da vatandaşların talebi doğrultusunda futbol sahası yapılacak. Park alanında incelemelerde bulunan Yasin Özlü, mevcut park alanında 450 metrekarelik futbol sahası için ilgili ekibine talimat verdi. Sentetik çim yüzeyli futbol sahası tamamlandığında çocukların ve gençlerin güvenle spor yapabileceği bir alan olacak. İlçenin dört bir köşesinde hali hazırda kullanılan, zamanla eskiyen ve tehlike arz eden parkların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da Başiskele Belediyesi tarafından yapılmaya devam ediyor. - KOCAELİ

Başiskele'de park çalışması
Başiskele'de park çalışması
Başiskele'de park çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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