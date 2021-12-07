Başiskele'de kış spor okulları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başiskele'de kış spor okulları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başiskele'de kış spor okulları devam ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz kış spor okullarında eğitim devam ediyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz kış spor okullarında eğitim devam ediyor.

İlçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocukların eğitim alabilmeleri için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak kış spor okullarında 8 spor branşında eğitimler devam ederken, satranç eğitimlerine çocuklar büyük rağbet gösteriyor.

Altınkent Gençlik Merkezi ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nde verilen eğitimlerde, satranç taşlarının hareket ve fonksiyonları, satranç oyununun amacı ve kuralları detaylı bir şekilde teorik olarak çocuklara öğretiliyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından çocuklar kendi aralarında pratik yapıyor. - KOCAELİ

Başiskele'de kış spor okulları devam ediyor

Başiskele'de kış spor okulları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title