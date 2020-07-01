Başiskele'de kadın emeği BAŞKEM'de taçlanıyor Başiskele Belediyesi tarafından kadınların el emeği ürünlerinden kazanç sağlamaları amacıyla hizmete açılan BAŞKEM, kadınlara destek olmayı sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi tarafından kadınların el emeği ürünlerinden kazanç sağlamaları amacıyla hizmete açılan BAŞKEM, kadınlara destek olmayı sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi'nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hizmete sunduğu Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM), kadınların el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Başiskele Belediyesi, Başiskele Halk Eğitim Merkezi ve bir AVM iş birliğinde faaliyetine devam eden BAŞKEM'de satış temsilcisi olarak belediye personelleri görev alıyor. Mağazada ilçede yaşayan özellikle ev hanımlarının ürettiği aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, işlemeler, hediyeler satılırken ürün yelpazesi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Başiskeleli kadınlar, ürünlerinin BAŞKEM'de satılması için belediyeye başvuruda bulunması gerekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA