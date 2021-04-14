Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor
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Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor

Başiskele Belediyesi, hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak Ramazan sofralarına misafir oluyor.

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Başiskele Belediyesi, hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak Ramazan sofralarına misafir oluyor.

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde Ramazan ayının manevi iklimini, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile yaşatma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluşturulan yardım kolileri, Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koordinesinde yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmaya başlandı. - KOCAELİ

Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor
Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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