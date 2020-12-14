Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı

14.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:27
Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Başiskele'de ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun yardımı yapan Başiskele Belediyesi, hem israfı önlüyor hem de yardıma muhtaç Başiskelelilere destek oluyor.

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ilçenin genelinde park ve bahçelerde, cadde ve sokaklarda ağaçların düzenli budanması, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçların budanmasını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budanan dalları yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazır hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda muhafaza edilen yakacak odunlar, soğuk kış günlerinde yakacak oduna ihtiyaç duyan dar gelirli ailelere dağıtılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İHH Zonguldak'tan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 28 ton kömür yardımı
İHH Zonguldak'tan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 28 ton kömür yardımı
Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Ağrı'da Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Şırnak'ta Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım paketi
Şırnak'ta Kızılay'dan kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yardım paketi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Mustafa Sandal Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Ersun Yanal Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:28:31. #1.14#
title