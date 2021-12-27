Başiskele'de fahiş fiyat denetimi - Haberler
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Başiskele'de fahiş fiyat denetimi

Başiskele'de fahiş fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren market ve fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren market ve fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlığını ve tüketicinin haklarının korunması için denetimlerini sürdüren Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketler dahil olmak üzere çoğu marketler ve fırınlarda raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırma, gramaj, son tüketim tarihi ve hijyen gibi kontroller ile denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında vatandaşların temel mutfak malzemeleri olan un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi gıda ürünlerinden birer örnek alınarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı.

Vatandaşların alışveriş yaparken mağduriyet yaşamaması için yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılanması durumunda tutanak tutuluyor ve ilgili firmaya cezai işlem uygulanıyor. - KOCAELİ

Başiskele'de fahiş fiyat denetimi

Başiskele'de fahiş fiyat denetimi

Başiskele'de fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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