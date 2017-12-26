Başiskele'de Çevre Düzenlemesi

Başiskele Belediyesi, ilçedeki çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları kapsamında, 150 metre uzunluğundaki Barbaros Mahallesi Bakış Sokak, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından betonla kaplandığı bildirildi.



Parke ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Ekipler 1 Ocak 2018 itibari ile belirlediği 2018 yatırım programıyla çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Çalışmalarını Paşadağ Mahallesi Ahmet Paşa Sokak'ın 300 metrelik kısmında sürdüren ekipler, bu yolun tamamlamasının ardından bu yıl yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda parke yol yapımını tamamlamış olacak." ifadeleri kullanıldı.