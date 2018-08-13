Başiskele'de Bir Gençlik Merkezi Daha Hizmete Açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından Karadenizliler Mahallesinde yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi, protokol ve bölge halkının yoğun katılım gösterdiği törenler hizmete açıldı.

Açılışa Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul, AK Parti Başiskele İlçe yönetimi, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Program Sedat Uçan ilahi konseri ve Karadenizliler Mahallesi Cami İmam hatibi Zekeriya Acarcı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra söz alan Mahalle Muhtarı Ali Ermiş, "Belediye başkanımıza, gençlerimizin daha sağlık ve zinde olmalarına olanak sağlayacak, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak bir nesil yetiştirilmesine olanak sağlayacak gençlik merkezimizi mahallemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışta söz alarak ilçeye yapılan yatırımlardan bahseden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Başiskele'de göreve başladığımız günden bu güne sizlerden almış olduğumuz emaneti hakkıyla taşıyabilmek, sizlerin beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sıradan belediyeciliğin dışına çıkarak gençlerimizin sosyalleşmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde fabrika ayarlarına uygun şekilde yaşayabilmesi, madde bağımlılığından uzak, gayri ahlaki yapılaşmaların dışında, kendi öz benliğine uygun bir şekilde yaşamak ama çağımızın modern ilimleriyle de donatılmış sağlıklı bir vücuda sahip olmasıyla ilgili yapmış olduğumuz bu sosyal yaşam gençlik ve spor merkezlerimizin yedincisini açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz hiç kimsenin heyecanımızı hevesimizi kesmesine izin vermeyeceğiz. Sizin için çalışmaya Başiskele'ye komple hizmet etmeye, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Ayaz'ın ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Biz yıllar önce söylemiştik, 'Bizim şehirlerimiz Avrupa'nın şehirlerinden daha güzel olacak, daha sağlıklı olacak.' Biz bunun için çalışıyoruz. Durmak yok, yerimizde saymak yok. Mevlana ne güzel söylemiş. Dün dündü geçti gitti can cazım, bugün yeni bir şey yapmak lazım. Her gün yeni bir şey yapmamız lazım. Çocuklarımızı da öyle yetiştireceğiz. Tarihini bilen, manevi değerlerine bağlı, komşusunu bilen, ahlaklı, inançlı bir gençlik. Bu yapılan sosyal yaşam ve gençlik merkezimiz bu gayretin bu inancın eseridir. Allah razı olsun başkanımız ekibiyle birlikte böyle eserler yapıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başiskele ilçe Müftüsü Abdülsamet Erkul'un duasıyla Karadenizliler Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. - KOCAELİ