Başiskele'de Belediye Çalışmaları

Başiskele Belediyesi, ilçede çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fatih Mahallesi Hürler Caddesi'nde taş duvar, asfalt, yaya kaldırımı ve bisiklet yolu yapımının tamamlandığı kaydedildi.



Yapılan yol çalışmalarının ardından Galip Erenoğlu Caddesi ve Hürler Caddesi'nin kesiştiği noktada trafiğin kontrollü şekilde akması için döner kavşak yapıldığı aktarılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi'nin yaklaşık 800 metrelik kısmı için asfalt çalışmasının devam ettiği ifade edildi.



Açıklamada, şunlara yer verildi:



"Yaşamak için tercih edilen bir ilçe haline gelen Başiskele'de özellikle son yıllarda belediye sınırları içinde yerleşim alanlarının artması neticesinde kanalizasyon su, telefon ve elektrikle ilgili çok yoğun bir alt yapı çalışma süreci yaşanıyor. Bu çalışma sonucunda yollarda oluşan tahribatlar en kısada sürede giderilerek uzun vadede yolların hizmet vermesi sağlanıyor. Aynı zamanda bazı bölgelerde turizm tesislerinin yoğunluğu nedeniyle trafik yoğunluğunun hissedildiği yollar imar planına uygun olarak genişletiliyor."