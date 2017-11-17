Başiskele'de Belediye Çalışmaları

Başiskele Belediyesi, ilçede çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında ilçede yeni yollar açılarak vatandaşların ulaşımlarının kolaylaştırıldığı belirtildi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeniköy Merkez Mahallesi Kaymak Sokak ve Çağdaş Caddesi'nde yol açımı ve dolgu çalışması yapıldığı aktarılarak, "Hürler Caddesi'nden Hastane Caddesi'ne bağlantı sağlayan 6 metre genişlikte bulunan yol 17 metre genişliğe çıkarılarak ana güzergaha dönüştürüldü. Ayrıca yol güzergahına 26 metre uzunluğunda kapalı menfez yapıldı. Taş duvarlarla güçlendirilen yolda yağmur suyu kanalları ve aydınlatma çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, şunlara yer verildi:



"Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt, kilitli parke taşı döşeme, kaldırım, yol açma çalışmalarının yanı sıra yollarda bulunan bozulmalar asfalt kullanılarak yama ve tamir işleri yapılıyor. Barbaros Mahallesi'nde imar planları doğrultusunda açılan yollar altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke taşlarıyla kaplanıyor. Bir süre önce çalışmalara başlayan Barbaros Mahallesi Arkadaş Sokak'ta parke yol çalışmaları tamamlandı."