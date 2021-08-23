Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yazın toz ve topraktan kışın ise çamurdan muzdarip olan bölge halkının sorunlarını programlar dahilinde çözüyor. İlçenin her bir noktasında yol yapım çalışmasını sürdüren Başiskele Belediyesi, yaz aylarında alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırarak, birçok sokak ve caddeyi sıcak-soğuk asfalt ve parke taşları ile kapladı.

Son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Cengiz Topel Caddesi ile Beyzade, Erman, Necip, Narlık, Çağdaş, Feyman, Muazzez, Melda ve Mihriban Sokağı soğuk asfalt ile kapladı. - KOCAELİ

Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Arda Turan Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:32:40. #1.14#

title