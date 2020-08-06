Başiskele'de açık havada yaz etkinlikleri başlıyor Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte açık havada yaz etkinliklerine başlıyor.

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte açık havada yaz etkinliklerine başlıyor.

Başiskele Belediyesi, yeni etkinlik takvimiyle kontrollü sosyal hayata renk katacak. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ön planda tutulacağı etkinlikler Başiskele Sahili'nde açık havada yapılacak. Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Başiskele Yaz Etkinlikleri 7 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Program kapsamında türkü akşamları, sıra geceleri, Balkan ve Rumeli türküleri, Karadeniz türküleri, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinlikleri düzenlenerek vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatılacak.

Etkinlikler, 7 Ağustos Cuma günü akşam 21.00'de Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Urfa Sıra Gecesi programı ile başlayacak. Başiskele Belediyesi, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederken etkinlik alanında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda da halka çağrıda bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA