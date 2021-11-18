Başiskele Cevizlik Caddesi asfaltlandı

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Habermetre) - Kentin birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki caddelerde, yol konforunu arttırıcı üst yapı çalışmalarıyla şehir trafiğini rahatlatıyor. Başiskele'de Yeniköy Cevizlik Caddesinde üstyapı çalışmalarıyla güvenli ve konfor sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere cevap vererek üst yapı çalışmalarını bir bir hayata geçiriyor.

1200 TON ASFALT SERİLDİ

450 metre uzunluktaki Yeniköy Merkez Cevizlik Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 1200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yeniköy merkeze ulaşımın sağlandığı son derece işlek bir cadde olan Cevizlik Caddesi'nde yapılan üstyapı çalışması ile ulaşım konforu sağlandı.

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