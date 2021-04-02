Başiskele Belediyesi personeline sağlık taraması
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Başiskele Belediyesi personeline sağlık taraması

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Başiskele Belediyesi personeline sağlık taraması

Başiskele Belediyesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işçi, memur ve sözleşmeli personellerin sağlık taramaları yapıldı.

Başiskele Belediyesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işçi, memur ve sözleşmeli personellerin sağlık taramaları yapıldı.

Özel bir sağlık grubunun mobil ekiplerince gerçekleştirilen sağlık taramalarında solunum fonksiyon testi, işitme, göz taraması, akciğer grafisi ve kan ölçümleri yapıldı. Kan testleri ile personelin karaciğer fonksiyon testlerinden, şekere kadar birçok değerlerine bakıldı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla BAŞKENT A.Ş koordinesinde gerçekleştirilen periyodik sağlık taraması ile çalışanların sağlıklarını korumaları ve verimli bir işgücü elde etmeleri amaçlandığı belirtildi.

Yasin Özlü, personelin ileride ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin de saptanmasının amaçlandığını söyledi. Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak özellikle Korona virüs salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına ağırlık verdik. Halk sağlığımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı aksatmadan yürütürken, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösteren ve bu zorlu süreçte dahi özverili çalışmalarıyla ilçemizde hep birlikte güzel işler yaptığımız mesai arkadaşlarımızın da daha sağlıklı olması bizim birinci önceliğimiz. Bu tür sağlık taramaları ile çalışanlarımızın sağlığını gözetirken, personelimizin sorunlarını en aza indirgemeyi, iş verimliliğini ve hayat kalitelerini artırmayı hedefliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi personeline sağlık taraması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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