Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
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Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

24.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:03
Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Başiskele Belediyesi personeline Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği gereğince sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi verildi.

Başiskele Belediyesi personeline Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği gereğince sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi verildi.

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Lego Sağlık Eğitim Çevre Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. uzman eğitimcileri tarafından verilen eğitim iki gün boyunca 12 saat teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat edilerek Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Temel İlk Yardım eğitimine 30 belediye personeli katılım gösterdi.

Eğitimlerde personele, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığı, kalp krizi, kanamalar, kırıklar, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları ile yaralı taşıma, temel ilkyardım kuralları" gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Temel ilk yardım eğitimi alan katılımcılar daha sonra Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan İlkyardım Eğitimi Sınavına katılacak. Teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavda başarılı olan belediye personeline onaylı İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartı verilecek. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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