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Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında gerçekleştirildi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis, açılış ve yoklama ile başladı. Başiskele Belediyesi'nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan karar tutanağı oylanarak kabul edildi. Bağımsız meclis üyesi Uğur Baydar'ın istifa etmesinin ardından Saadet Partisi meclis üyesi Sedat Acar göreve başladı. Acar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce kendini tanıtarak meclisteki ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda 5 madde görüşüldü. Gündemin 1. ve 2. maddesinde imar planı değişikliğini içeren İmar Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan iş yerlerinde Türkçe isim ve karakter kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 4. ve 5. maddelerinde yer alan uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazılarının ilgili komisyona havalesi de oy birliğiyle kabul edildi. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Başiskele Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Başiskele, İstifa, imar, Mart, Yerel, Haberler

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